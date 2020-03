1 Beim Sturz von seinem Motorrad hat sich ein Mann bei Weilheim schwere Verletzungen zugezogen. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Auf der L1212 hat es am Freitagnachmittag gekracht. Offenbar hat ein Autofahrer einen Motorradfahrer übersehen, der gerade überholen wollte. Der Mann verletzte sich schwer.

Weilheim - Beim Abbiegen auf einen Feldweg bei Weilheim ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 68 Jahre alter Mann war mit seinem Smart auf der Landstraße 1212 unterwegs gewesen, als er am Ortsbeginn von Hepsisau nach links in den Feldweg einfahren wollte. Dabei soll er den hinter ihm fahrenden Motorradfahrer, der laut Polizeimeldung im selben Moment zum Überholmanöver angesetzt hatte, übersehen haben.

Der 48-jährige Mann stürzte von seinem Motorrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro, berichtet die Polizei