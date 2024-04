Motorradfahrerin gerät in Gegenverkehr: Drei Personen bei Unfall im Kreis Reutlingen schwer verletzt

Motorradfahrerin gerät in Gegenverkehr

1 Drei Personen mussten nach dem Unfall im Kreis Reutlingen ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Bei einem Unfall im Kreis Reutlingen sind am Sonntag drei Personen schwer verletzt worden. Zwei Motorräder waren auf einer Straße frontal aufeinandergeprallt.











Zwei Motorräder sind am Sonntagnachmittag auf einer Kreisstraße nahe Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) frontal zusammengeprallt. Drei Menschen sind bei diesem Unfall schwer verletzt worden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 17.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine 64-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrer Maschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach stieß sie dort frontal mit dem ihr entgegenkommenden Motorrad eines 56 Jahre alten Mannes und dessen 57-jährigen Beifahrerin zusammen.

Der schwer verletzte 56-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizeiangaben müssen weitere Ermittlungen und ein Gutachter klären, ob auch er gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Die beiden schwer verletzten Frauen wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Kreisstraße wurde während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.