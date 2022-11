5 Der 16-jährige Motorradfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Im Kreis Böblingen gerät ein 16-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine in den Gegenverkehr. Dort prallt er frontal in ein Fahrzeug – mit schlimmen Folgen.















Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall zwischen Holzgerlingen und Ehningen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Fahranfänger gegen 16 Uhr in Richtung Ehningen (Kreis Böblingen) unterwegs gewesen. Kurz nach der Ortschaft Mauren geriet er aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und streifte dort einen entgegenkommenden VW Golf.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Anschließend stieß der junge Mann frontal in einen Ford Transit, der hinter dem Golf unterwegs war. Beim Zusammenstoß zog sich der 16-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu – mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Ford Transit wurde ebenfalls ärztlich untersucht. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro – die Straße war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.