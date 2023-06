1 Spektakulärer Motorsport vor großer Kulisse Das Aichwalder Motocross zieht die Fahrerinnen und Fahrer ebenso wie das Publikum in seinen Bann. Foto: /Oliver Stilz/oh

Vom 23. bis 25. Juni wird in Aichwald zum 61. Mal das Motocross ausgetragen, die Veranstaltung bietet mehr als spektakulären Motorsport.















Fünf Klassen, Finalläufe an beiden Renntagen sowie Partyabende am Freitag und Samstag: Das Motocross in Aichwald hält vom 23. bis 25. Juni wieder eine geballte Ladung spektakulären Motorsports und viel gute Stimmung bei „wasengeprägter“ Musik bereit. Die Vorbereitungen sind größtenteils abgeschlossen, die Vorfreude bei den Verantwortlichen wächst. Und sie fühlen sich mit den im vergangenen Jahr neu justierten Rahmenbedingungen richtig wohl. Erneut gelten die Läufe zur Deutschen Meisterschaft Open als Höhepunkte, aber auch schnelle Frauen und der Nachwuchs geben auf der Strecke „In den Horben“ Gas. „Das jetzige Konzept passt am besten zu uns“, sagt Manuel Dorn, der Vorsitzende des veranstaltenden MSC Eiserne Hand Aichwald.