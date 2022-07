1 Boris Maillard kommt als Tagesdritter seinem Ziel, die DM Open zu gewinnen, einen Schritt näher. Foto: /Herbert Rudel

Der Franzose Boris Maillard macht seit Jahren in der deutschen Motocross-Szene von sich reden. In Aichwald ist er gern gesehener Stammgast, auch wenn er am liebsten nur noch in der Halle fahren würde.















Link kopiert

Rasantes Tempo, waghalsige Sprünge, sich in Kurven legen, als gäbe es keine Schwerkraft – Motocross ist nichts für schwache Nerven. Wenn sich das Fahrerfeld am Start aufstellt und die Motoren röhren – Adrenalin pur. „Das ist unvergleichbar, ich liebe diese Situation“, sagt einer, der schon lange dabei ist. Zum achten Mal war Boris Maillard in Aichwald am Start – der 29-jährige Franzose ist seit 2009 Profi und fährt seit dem Jahr 2017 für das Team Stielergruppe.mx_Johannes Bikes Suzuki aus Weimar.