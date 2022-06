1 Im Jahr 2018 waren die DM Open zuletzt Gast auf dem Schurwald. Foto: /Robin Rudel

Beim Motocross in Aichwald wird am 23. und 24. Juli in sechs Klassen gestartet. Die Jugend und Junioren geben auf dem Schurwald ebenso Gas wie die Frauen im Ladies Cup. Als Höhepunkt gelten die Rennen der DM Open, bei denen auch MSC-Clubfahrer Max Nagl mitmischt.















Link kopiert

Endlich wieder fressen sich Stollenreifen in den Dreck, wird Staub aufgewirbelt „In den Horben“, wird auf Zweirädern hart um Positionen gekämpft: Die Erleichterung bei den Veranstaltern ist groß, dass es in Aichwald wieder ein Motocross geben wird. Aber auch bei vielen Zuschauern wird die Vorfreude groß sein, dass nach drei Jahren Pause Motorenlärm die Ruhe auf dem Schurwald wieder für einige Stunden durchbricht. Am 23. und 24. Juli werden die Läufe gestartet, und zwar in einem Programm, das noch nie so umfangreich war. In sechs Klassen wird Gas gegeben; die Jugend, Junioren, auch die Frauen im Ladies Cup mischen mit. Als Hauptattraktion gilt die DM Open. Zu den Meisterschaftsläufen wird auch Max Nagl erwartet. Der Clubfahrer des veranstaltenden MSC „Eiserne Hand“ Aichwald will sich diesen Start nicht nehmen lassen, auch wenn er selbst im reifen Motocrossalter ansonsten in den hochklassigeren Rennserien startet.