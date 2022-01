1 Zuletzt wurden 2019 auf dem Schurwald Motocrossrennen gestartet. Foto: Herbert Rudel

Zwei Jahre herrschte Ruhe „In den Horben". Diese Durststrecke hat auf dem Schurwald die Sehnsucht nach MX-Atmosphäre und Motorenlärm noch verstärkt. Nun plant der MSC Aichwald für das Wochenende 23./24. Juli wieder ein Motocross. Doch die pandemische Ungewissheit bleibt.















Aichwald - Sie packen es wieder an, die Verantwortlichen beim MSC „Eiserne Hand“ Aichwald: Zweimal hatten sie in Pandemiezeiten das Motocross auf dem Schurwald abgesagt, nun ist es offenbar höchste Zeit, dass „In den Horben“ Lärm, Staub und Abgase wieder die Oberhand gewinnen. Zumindest an einem Wochenende: Am 23./24. Juli soll das Startgatter wieder fallen. Vorgesehen ist ein ausgesprochen breites Programm, allerdings gelang es im dichten Rennkalender nicht, auf der Strecke zwischen Schanbach und Aichschieß Läufe der ADAC MX Masters-Serie zu platzieren.