1 Max Spies hat in Aichwald die Juniorenklasse gewonnen und im Rennen der DM Open Platz fünf belegt. Foto: Pressefoto Rudel

Maximilian Spies gilt als eines der größten deutschen Motocross-Talente. Auch bei den Rennen in Aichwald hat er überzeugt.















Link kopiert

Fast auf den Tag genau vor 16 Jahren saß Maximilian Spies zum allerersten Mal auf einem Motorrad – mit gerade dreieinhalb Jahren. Wie so oft in der Szene war es der Vater, der früher selbst international Supermoto und Motocross gefahren ist, der den Filius schon früh mit der Sportart in Berührung brachte. „Ich war von klein auf dabei“, bestätigt Max Spies – und von Anfang an von Dreck, Staub und dem rasanten Tempo fasziniert.