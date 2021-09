1 Wenn auf der Strecke in Reutlingen die Rennen starten, sind auch die Macher des MSC Aichwald am Werk. Foto: /Eibner Pressefoto

Am Wochenende wird in Reutlingen das Finale der ADAC MX Masters ausgetragen – vor Zuschauern. Der MSC Aichwald ist Mitorganisator.

Reutlingen - WennReutlingen - alles klappt, dann „ist das das Beste was dem Sport passieren kann“, hatte Manuel Dorn, der Vorsitzende des MSC Eiserne Hand Aichwald, im Juli gesagt. Zu diesem Zeitpunkt war gerade bekannt geworden, dass es doch in diesem Jahr ein Motocross-Event in der näheren Umgebung geben könnte. Und so wird es jetzt auch kommen: An diesem Samstag in Sonntag finden auf dem Gelände „Am Sportpark“ in Reutlingen das Finale der ADAC MX Masters statt – mit Zuschauern. Und vom MSC mit organisiert.