Motocross Aichwald: Noah Ludwig: Aufstieg eines Ausnahmetalents

1 Noah Ludwig ist auf dem Sprung – und landet beim Motocross Aichwald auf Platz zwei. Foto:

In Noah Ludwig sehen die Besucher des ADAC Motocross in Aichwald am Wochenende einen der Hoffnungsträger für den deutschen Motorsport.











Als am vergangenen Wochenende die Motoren aufheulten und die Erde bebte, richteten sich viele Blicke auf einen ganz bestimmten Fahrer des breiten Teilnehmerfelds. Noah Ludwig, der 20-Jähriger Ascherslebener, hat sich innerhalb weniger Jahre vom vielversprechenden Nachwuchsfahrer zum Hoffnungsträger des deutschen Motocrosssports entwickelt. Im KTM Sarholz Racing Team fährt er nicht nur um Punkte, sondern auch um die Zukunft einer ganzen Sportart, die in Deutschland lange auf neue Helden gewartet hat. Dass er einmal Profi werden wolle, sei für ihn früh klar gewesen. „Für mich gab es nie etwas anderes, ich bin mit dem Sport groß geworden“, verrät der Fahrer am Samstag beim Gespräch am Rande des Rennsportgeländes in Aichwald.