Motocross Aichwald: Larissa Papenmeier lässt Konkurrenz keine Chance

2 Die Motorsportler liefern sich umkämpfte – und staubige – Rennen. Foto: Herbert Rudel

Die Motorsportler trotzen beim 63. Motocross Aichwald der Hitze. Während bei den Frauen die Favoritin gewinnt, geht es in der Open-Klasse der Männer etwas enger zu.











Als der Startschuss für den ersten Lauf der Open-Klasse der Männer zur deutschen Meisterschaft fiel, stand bereits die Sonne mehrere Stunden über der Rennstrecke „In den Horben“, das Thermometer zeigte Temperaturen über 30 Grad an – und mit einem Mal wurde aus der beschaulichen Umgebung eine brodelnde Rennarena. Die Motoren dröhnten, Staub flog nach oben und das Publikum feuerte die Rennfahrer an. Mit Vollgas schossen die Motorsportler in die erste Kurve – dicht an dicht gedrängt. Sportlich ragten in der Open-Klasse Roan van de Moosdijk, Emil Ziemer in der 125er-Klasse und bei den Frauen wieder einmal Larissa Papenmeier heraus.