Die Polizei sucht weiter nach einem Unbekannten, der am Dienstagfrüh in Mettingen einen 38-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand auf offener Straße angegriffen und verletzt haben soll.















Die Gewalttat, die sich am Dienstagmorgen im Esslinger Stadtteil Mettingen ereignet hat, gibt der Polizei weiter Rätsel auf. „Der Täter ist nicht gefasst, und die Ermittlungen laufen weiter“, sagte am Mittwoch Andrea Kopp von der Polizei Reutlingen, die auch für den Kreis Esslingen zuständig ist. Vor allem auf die Personenbeschreibung des Angreifers, die am Tattag veröffentlicht wurde, seien viele Hinweise eingegangen, die derzeit überprüft würden. Der Unbekannte hatte gegen 7.20 Uhr einen 38-Jährigen plötzlich auf dem Gehweg in der Rosenstraße mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Der Mann wurde leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei macht aber keine konkreten Angaben zu der Art der Verletzungen. „Das ist Täterwissen, das wir im Zuge der Ermittlungen nicht preisgeben“, so Andrea Kopp. Ein fünfjähriges Kind, das mit dem Opfer unterwegs war, blieb unverletzt. Es musste aber den Angriff mitansehen. Weiterhin völlig offen ist ein mögliches Motiv des Angreifers. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte die Polizeisprecherin. Unklar ist auch noch, worum es sich bei dem scharfen Gegenstand handelt, den der Unbekannte als Waffe eingesetzt haben soll.

Polizei verstärkt Präsenz vor Ort

Nach Angaben von Andrea Kopp hat die Polizei ihre Präsenz rund um den Tatort erhöht. „Wir wollen herausfinden, wer sich dort bewegt“, sagte die Sprecherin. Ereignet hat sich der Vorfall hinter der Freien Evangelischen Schule, direkt vor einem Bürogebäude. Laut Polizei soll der 38-Jährige den mutmaßlichen Täter nicht gekannt haben. Der Unbekannte soll einen Bart getragen haben, um die 30 bis 40 Jahre alt sein, dunkles lockiges Haar haben und zwischen 1,65 und 1,70 Zentimeter groß sein. Die Polizei hatte am Dienstag mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht, auch ein Hubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.