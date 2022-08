19-Jähriger angeklagt Versuchter Totschlag vor Gericht – Angriff mit Cutter-Messer in Neuffen

Weil er einen flüchtigen Bekannten am Bahnhof in Neuffen mit einem Cutter-Messer verletzt haben soll, steht ein 19-Jähriger seit Dienstag vor dem Landgericht Stuttgart. Kam es nur aus Versehen zu dem Schnitt am Hals?