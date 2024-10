Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis: Frau findet nach Supermarktbesuch lebendigen Skorpion zu Hause

1 Beim Einkaufen brachte eine Frau versehentlich einen Skorpion mit nach Hause. Foto: Polizeipräsidium Mannheim/privat

Beim Einkauf in einem Supermarkt in Mosbach nimmt eine Frau unfreiwillig einen überraschenden Gast mit nach Hause. Der Ehemann meldet den Fall der Polizei. So war es offenbar dazu gekommen.











Einen unfreiwilligen Gast hat eine Frau am Montag nach einem Supermarkteinkauf in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) mit nach Hause gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Frau im Supermarkt für den Transport ihres Einkaufs eine Bananenkiste genommen und fuhr mit dieser nach Hause. Dort angekommen, fiel der Frau und ihrem Ehemann ein Tier auf dem Küchenboden auf, welches auf sie zunächst wie eine Spinne gewirkt habe.

Als das Paar jedoch das krabbelnde Tier genauer betrachtete, erkannte es, dass es sich um einen Skorpion handelte. Sie vermuteten, dass das Tier in der Bananenkiste den Weg in ihr Heim fand. Der 51-jährige Ehemann entschied sich kurzerhand, den Skorpion mit einem Einmachglas zu fangen. Er übergab es am Montag gegen 19 Uhr dem Polizeirevier Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis).

Die überraschten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Reviers Eberbach klärten über das zuständige Tierheim die weitere Verfahrensweise und brachten den Skorpion in einen nahe gelegenen Zoo. Von dort aus soll er dem Bundesverband für fachgerechte Natur- und Artenschutz e.V. übergeben werden.