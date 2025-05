Mordkommission ermittelt: Zwölfjähriger verletzt: Was wir wissen und was nicht

Zwölfjähriger verletzt: Was wir wissen und was nicht

1 Die Polizei sucht in Berlin-Spandau nach einem 13-Jährigen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Ein 12-Jähriger wird von einem 13-Jährigen in einer Schule in Berlin-Spandau angegriffen. Der Verletzte kommt in ein Krankenhaus. Was wissen wir?











Berlin - In einer Grundschule in Berlin-Spandau wird ein 12-Jähriger verletzt - laut Polizei von einem 13-Jährigen mit einer Stichwaffe am Oberkörper. Der Verdächtige flüchtet daraufhin. Der Verletzte kommt in eine Klinik.

Was wir wissen

Die Beteiligten: Ein 13-Jähriger aus einer Grundschule in Berlin-Spandau soll einen 12 Jahre alten Sechstklässler derselben Schule mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben. Der Verletzte kam zur Operation in ein Krankenhaus, wie Polizeisprecher Martin Halweg mitteilte. Sein Gesundheitszustand sei stabil. Beide Kinder haben demnach die deutsche Staatsangehörigkeit, wohnen in der Nähe der Schule und gingen in dieselbe Klasse.

Der Ort: Der Angriff geschah um 11.30 Uhr innerhalb der Schule "Beide Kinder befanden sich zum Ereigniszeitpunkt im selben Raum", heißt es von der Polizei.

Die Suche: Der 13-Jährige flüchtete laut Polizei nach dem Angriff. Nun wird nach dem Schüler gesucht: mit einem Hubschrauber und Spürhunden. Die Eltern des 13-Jährigen kooperieren mit der Polizei und haben Kleidung des Jungen zur Verfügung gestellt.

Die Ermittlungen: Eine Mordkommission hat den Fall übernommen. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um ein Kind handelt, werden aber keine weiteren strafrechtlichen Ermittlungen geführt, hieß es von der Polizei. Nach seiner Ergreifung werde er "einer geeigneten Betreuungseinrichtung zugeführt".

