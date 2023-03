1 In Freudenberg liegt das Kondolenzbuch aus. Foto: dpa/Oliver Berg

„Für uns steht die Welt still" – die Eltern der getöteten Luise aus Freudenberg haben am Samstag eine ergreifende Traueranzeige veröffentlicht.















Die Eltern der getöteten Luise (†12) haben am Samstag in der „Siegener Zeitung“ eine ergreifende Traueranzeige veröffentlicht. „Trauer kann man nicht sehen, nicht hören - man kann sie nur fühlen“, steht im oberen Teil der Anzeige neben einem Foto von Luise. Im unteren Teil bekunden die Eltern ihren kaum aushaltbaren Schmerz: „Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still.“

Aus der Anzeige geht hervor, dass es am Mittwochabend eine Gedenkfeier für das getötete Mädchen in der evangelischen Kirche in Freudenberg geben wird. Sie soll aber nur im engen persönlichen Kreis stattfinden. „Wir bitten sehr um Verständnis, dass die Familie und Freunde Luise dort in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten möchten“, schreiben die Eltern.

Alle, die dennoch teilnehmen möchten, seien in die Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule eingeladen, wo Luise zur Schule ging. Dorthin wird die Gedenkfeier aus der Kirche übertragen.