Mordfall in Sindelfingen: Bekannte im Wald getötet – 46-Jähriger nach Monaten angeklagt

Im Mai 2025 war in einem Waldgebiet bei Sindelfingen eine Frauenleiche entdeckt worden. Nach monatelangen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart jetzt Mordanklage gegen einen 46-Jährigen erhoben. Der Mann soll bereits Ende Februar sein 38-jähriges Opfer in Sindelfingen von einem E-Scooter gezogen und getötet haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft laut Meldung der Deutschen Presseagentur (DPA).

Seit Herbst 2024 habe demnach zwischen den beiden eine Bekanntschaft bestanden. Genaueres zu der Bekanntschaft wollte der Sprecher vorerst nicht preisgeben. Ab dem neuen Jahr soll es oft zu Streit gekommen sein.

In der Tatnacht Ende Februar fuhr die Russin von einer Gaststätte mit einem E-Scooter durch den Wald nach Hause. Dort habe der Ukrainer die Frau abgepasst, sie vom E-Scooter gezogen und anschließend getötet. Eine Obduktion hatte ergeben, dass sie durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen war.

Die Leiche soll er anschließend in einem Amphibiendurchlass unter der Straße versteckt haben, wo sie am 22. Mai von einem Waldarbeiter gefunden wurde. Anfang Juni durchsuchte die Polizei den Bereich am Mönchsbrunnen und am Rückhaltebecken Goldbachsee dann gezielt nach Spuren.