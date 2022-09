1 Tatort König-Karl-Straße: Wem fiel hier am vergangenen Freitag ein Verdächtiger auf? Foto: red/Sebastian Steegmüller

Die Suche nach dem Mörder einer 86-jährigen Frau geht weiter. Eine Sonderkommission trägt derzeit alle Informationen zusammen.















Link kopiert

Der Mord an einer 86-Jährigen in ihrer Wohnung an der König-Karl-Straße beschäftigt nicht nur die Cannstatter: „Nach dem Zeugenaufruf haben uns mehrere Hinweise erreicht“, sagt Polizeisprecherin Ilona Bonn. Diese Angaben würden nun von der Sonderkommission „Iovis“ abgearbeitet.

Die Ermittler trugen ihre neuesten Erkenntnisse zusammen, tagten am späten Dienstagnachmittag. Die 86-jährige Frau war an massiven Verletzungen gestorben, die ihr ein unbekannter Besucher mutmaßlich am Freitagmorgen in der Erdgeschosswohnung beigebracht hatte. Dies wurde bei der Obduktion am Dienstag bestätigt. Weil das noch Täterwissen ist, soll die genaue Todesart allerdings nicht veröffentlicht werden.

Auch die Frage, ob der Täter Beute aus der Wohnung mitgenommen hat, bleibt vorerst unbeantwortet. Nicht ausgeschlossen ist, dass er sich unter einem Vorwand Zutritt verschafft hat. Nachbarn hatten am Samstag Verdacht geschöpft und den Sohn der Mitbewohnerin informiert. Am Abend entdeckte er die getötete Mutter. Weitere Hinweise an die Kriminalpolizei werden über Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78 erbeten.