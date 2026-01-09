Mord in Stuttgart-Ost: Getötete Aleyna: Täter muss lebenslang in Haft – und zeigt keine Einsicht
Mahnwache vor dem Landgericht: Der Mord an einer jungen Studentin bewegt viele Menschen. Foto: Jürgen Bock

Der Prozess um eine getötete 25-jährige Studentin aus Stuttgart-Ost ist zu Ende. Der Täter erhält eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Zum Ende wird es turbulent im Saal.

Es sind Szenen, die viele der Anwesenden in Saal 1 des Stuttgarter Landgerichts kaum noch ertragen. Gerade eben hat die Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Ulrich Tormählen das Urteil im Fall des Todes der 25-jährigen Studentin Aleyna verkündet. Ein 34 Jahre alter Mann muss wegen Mordes lebenslang in Haft. Noch während der Verkündung ruft er dem Gericht zu: „Muss ich mir das anhören? Sie stellen Behauptungen auf, die nicht stimmen. Keiner von Ihnen war dabei!“ Haarscharf schrammt er daran vorbei, des Saales verwiesen zu werden.

