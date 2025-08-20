Mord, Diebstahl, Sachbeschädigung: So oft klärt die Polizei in Esslingen Straftaten auf

1 Wie oft hat es die Polizei in Esslingen geschafft, einen Tatverdächtigen ausfindig zu machen? Foto: Imago / Depositphotos

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Im Jahr 2024 sind in Esslingen 4488 Straftaten erfasst worden. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik hervor. Im Jahr 2023 waren es noch 4507 Delikte – die Zahlen sind also rückläufig. Aber wie oft schafft es die Polizei in Esslingen, Straftaten aufzuklären? Eine Straftat gilt nach der Kriminalstatistik dann als aufgeklärt, wenn mindestens ein Tatverdächtiger ermittelt wurde.

Grundsätzlich unterscheiden die Beamten unter anderem zwischen Straftaten gegen das Leben, Diebstahl, Rohheits-, Vermögens- und Fälschungsdelikten sowie Sachbeschädigung. Das seien die „relevanten, also häufig vorkommenden Delikte“, so die Polizei. Wir blicken auf die Aufklärungsquoten in diesen Bereichen.

Esslingen klärt mehr Straftaten auf als der Bund

Im Jahr 2024 wurden bundesweit insgesamt 5 837 445 Straftaten erfasst. Die Aufklärungsquote liegt laut Kriminalstatistik bei 58 Prozent. In Baden-Württemberg wurden 60,3 Prozent der 553 579 Delikte aufgeklärt. Laut Innenministerium übertreffe die Polizei damit „erneut die sehr gute 60-Prozent-Marke“. Und in Esslingen? Von den 4488 erfassten Delikten in der Stadt wurden 62,7 Prozent aufgeklärt, teilt die Polizei des zuständigen Präsidiums in Reutlingen mit. Damit liegt die Aufklärungsquote höher als im Landesschnitt.

Straftaten gegen das Leben, wie etwa Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung gab es im vergangenen Jahr sechs – deutlich mehr als im Vorjahr (zwei). Die Aufklärungsquote gibt die Polizei in diesen Fällen mit 100 Prozent an. Und auch bei Rohheitsdelikten wie Raub oder Körperverletzung liege die Aufklärungsquote weit oben bei 90,1 Prozent von 912 erfassten Fällen.

Von 847 Vermögens- und Fälschungsdelikten in Esslingen wurden laut Polizei 73,6 Prozent aufgeklärt, deutlich weniger erfolgreich sind die Beamten dafür, wenn es um Diebstähle geht: 1222 wurden davon im vergangenen Jahr erfasst, aufgeklärt wurden 39,4 Prozent. Von 640 erfassten Fällen der Sachbeschädigung hat die Polizei sogar nur 16,4 Prozent aufgeklärt.