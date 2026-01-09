Mord an Stuttgarter Studentin: „Wir mussten uns zusammenreißen“ – Mutter spricht über Urteil und tote Tochter

„Wir mussten uns zusammenreißen“ – Mutter spricht über Urteil und tote Tochter

1 Die Mutter der ermordeten Aleyna spricht vor der Urteilsverkündung bei einer Mahnwache vor dem Gerichtsgebäude. Foto: Jürgen Bock

Der Mörder der Stuttgarter Studentin Aleyna muss lebenslang hinter Gitter. Ihre Mutter spricht über schwer erträgliche Prozesstage – und will Frauen Mut machen.











Link kopiert

Der letzte Tag. Dann hat die 48-Jährige es geschafft. Am Tag zuvor hat sie Geburtstag gehabt, doch zum Feiern war ihr nicht zumute. Denn jetzt sitzt sie in Saal 1 des Stuttgarter Landgerichts. Als Nebenklägerin erwartet sie das Urteil gegen den Mann, der ihre Tochter auf dem Gewissen hat. Der sitzt nur wenige Meter von ihr entfernt, bewacht von zwei Justizbeamten. Dann das Urteil: Der 34-Jährige muss wegen Mordes lebenslang in Haft. Was er nur unter Protest zur Kenntnis nimmt.