Mord an Stuttgarter Studentin: „Wir mussten uns zusammenreißen“ – Mutter spricht über Urteil und tote Tochter
1
Die Mutter der ermordeten Aleyna spricht vor der Urteilsverkündung bei einer Mahnwache vor dem Gerichtsgebäude. Foto: Jürgen Bock

Der Mörder der Stuttgarter Studentin Aleyna muss lebenslang hinter Gitter. Ihre Mutter spricht über schwer erträgliche Prozesstage – und will Frauen Mut machen.

Der letzte Tag. Dann hat die 48-Jährige es geschafft. Am Tag zuvor hat sie Geburtstag gehabt, doch zum Feiern war ihr nicht zumute. Denn jetzt sitzt sie in Saal 1 des Stuttgarter Landgerichts. Als Nebenklägerin erwartet sie das Urteil gegen den Mann, der ihre Tochter auf dem Gewissen hat. Der sitzt nur wenige Meter von ihr entfernt, bewacht von zwei Justizbeamten. Dann das Urteil: Der 34-Jährige muss wegen Mordes lebenslang in Haft. Was er nur unter Protest zur Kenntnis nimmt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.