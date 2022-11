Mord an Sechsjähriger in Baden-Baden

1 Der Angeklagte beim Prozessauftakt. Foto: dpa/Uli Deck

Ein sechsjähriges Mädchen wird auf grausamste Art ermordet und missbraucht. Der Angeklagte schweigt im Prozess in Baden-Baden. Kann der Gutachter das Unerklärliche erklären?















Link kopiert

Einem kleinen Mädchen wird der Hals durchgeschnitten. Als es schon tot ist, wird es brutal vergewaltigt, auf grausamste Art verstümmelt und schließlich ihr Zopf abgeschnitten. Der mutmaßliche Täter, der die sechsjährige Übernachtungsfreundin seines gleichaltrigen Sohnes auf diese Weise am 21. Dezember 2021 in seiner Wohnung in Baden-Baden ermordet und anschließend das Haus in Brand gesteckt haben soll, schweigt beharrlich – auch an diesem möglicherweise drittletzten Prozesstag vor dem Baden-Badener Landgericht.