Mord an Mädchen aus Gottenheim: Ayleens Mörder muss erneut vor Gericht

Baden-Württemberg Eintägiger Warnstreik bei der Post – Ausfälle bei Zustellungen erwartet

Wer auf einen Brief oder ein Paket wartet, der muss sich womöglich etwas in Geduld üben: Bei der Post gibt es einen eintägigen Warnstreik, der sich auch auf Zustellungen in Baden-Württemberg auswirken soll.