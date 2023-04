1 Monica Lierhaus ist zurück im TV. Foto: imago images/Stephan Wallocha/Stephan Wallocha via www.imago-images.de

Mit großer Vorfreude fiebert die Sportmoderatorin Monica Lierhaus ihrem Comeback im Free-TV bei RTL entgegen. „Ich freue mich einfach nur, wieder da zu sein“, sagte die 52-Jährige am Donnerstag am Rande des Europa-League-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise. Lierhaus wird am 20. Juni bei einem Länderspiel in Gelsenkirchen als Reporterin neben Moderator Florian König dabei sein. Der Gegner des DFB-Teams steht noch nicht fest. „Ehrlich gesagt kann ich es kaum beschreiben. Ich freue mich da irrsinnig drauf“, sagte Lierhaus.

Einsatz auch bei den Special Olympics

Einen weiteren großen Einsatz für RTL hat die Hamburgerin bei den Special Olympics in Berlin vom 17. bis 25. Juni. RTL ist Medienpartner der inklusiven Sportveranstaltung. „Da werde ich Porträts machen. Ich habe schon ein paar Menschen in Berlin besucht. Ich war so angetan, wie euphorisch und grandios die waren“, sagte Lierhaus.

Lierhaus hatte in den vergangenen Jahren vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die „Sportschau“ in der ARD moderiert.