1 Erfahren Sie wann Vollmond im November 2024 ist. Alles Wichtige zum Vollmond & Neumond im Überblick. Foto: Grey Zone / Shutterstock.com

Im November ist wieder Vollmond, dann leuchtet der Mond wieder in seinem vollen Umfang. Die wichtigsten Termine im Überblick.











Link kopiert

Der Mond sorgt auf unserer Erde nicht nur für Ebbe und Flut, sondern auch für eine Stabilisierung der Erdachse, wichtige Meeresströme und vieles mehr. Ohne den Mond würde das Leben auf der Erde anders aussehen. Am 15. November 2024 ist wieder Vollmond. In dieser Nacht leuchtet der Mond erneut in seinem vollen Umfang. Hier die wichtigsten aktuellen Mondtermine im Überblick:

Mondkalender 2024:

Letzter Vollmond: 17. Oktober 2024

Nächster Vollmond: 15. November 2024 (Freitag), 22:29 Uhr

Nächster Neumond: 01. November 2024 (Freitag), 13:47 Uhr

Auch wenn manche Menschen alltägliche Dinge wie Gartenarbeit oder das Schneiden der Haare nach den einzelnen Mondphasen ausrichten, werden Zusammenhänge wie diese von der Wissenschaft eher kritisch gesehen. Bei der verbreiteten Meinung, dass der Mond sich auch auf die Schlafqualität auswirkt, ist sich die Wissenschaft ebenfalls uneinig. Da es allgemein wenig Studien zu dem Thema gibt, ist die Gesamtstudienlage in diesem Bereich allerdings nicht belastbar.

Nächster Vollmond: Freitag, dem 15. November 2024

Beim Vollmond befindet sich die Erde zwischen Mond und Sonne. Dabei wird die zur Erde gewandte Seite voll beleuchtet. Das nächste Mal ist das am Freitag, dem 15. November 2024 um 22:29 Uhr der Fall. Die Konstellation wird auch Opposition genannt. Trifft der Mond bei dieser Ausrichtung zusätzlich auch den Erdschatten, ist von einer Mondfinsternis die Rede.

Vollmond-Kalender 2024 / 2025

22. Juni 2024 - 03:08 Uhr

21. Juli 2024 - 12:17 Uhr

19. August 2024 - 20:26 Uhr

18. September 2024 - 04:34 Uhr

17. Oktober 2024 - 13:26 Uhr

15. November 2024 - 22:29 Uhr

15. Dezember 2024 - 10:02 Uhr

13. Januar 2025 - 23:27 Uhr

12. Februar 2025 - 14:53 Uhr

14. März 2025 - 08:55 Uhr

13. April 2025 - 02:22 Uhr

12. Mai 2025 - 18:56 Uhr

11. Juni 2025 - 09:44 Uhr

Nächster Neumond: Sonntag, dem 01. Dezember 2024

Beim Neumond liegt der Mond genau zwischen der Sonne und der Erde. In dieser Konstellation, die auch Konjunktion genannt wird, ist von der Erde aus nur die Schattenseite des Mondes zu sehen. Der nächste Neumond findet am Sonntag, dem 01. Dezember 2024, um 07:21 Uhr statt.

Neumond-Kalender 2024 / 2025

06. Juni 2024 - 14:38 Uhr

06. Juli 2024 - 00:57 Uhr

04. August 2024 - 13:13 Uhr

03. September 2024 - 03:55 Uhr

02. Oktober 2024 - 20:49 Uhr

01. November 2024 - 13:47 Uhr

01. Dezember 2024 - 07:21 Uhr

30. Dezember 2024 - 23:24 Uhr

29. Januar 2025 - 13:36 Uhr

28. Februar 2025 - 01:45 Uhr

29. März 2025 - 12:58 Uhr

27. April 2025 - 21:31 Uhr

27. Mai 2025 - 05:02 Uhr

25. Juni 2025 - 12:31 Uhr

Welche Mondphasen gibt es?

Der Mond wandert alle 29 Tage und 12 Stunden um die Erde. In dieser Zeit werden 4 Hauptmondphasen unterschieden:

1. Neumond

Der Mond befindet sich beim Neumond zwischen Erde und Sonne. Dabei ist die Schattenseite zur Erde gewandt. Der Neumond ist der Beginn des Mondzyklus.

2. Zunehmender Mond

Beim zunehmenden Mond wird der Mond auf der Nordhalbkugel von der rechten Seite beleuchtet und auf der Südhalbkugel von der linken.

3. Vollmond

Steht die Erde zwischen Sonne und Mond, ist von der Nachtseite aus der voll beleuchtete Mond zu sehen. Die Konstellation wird auch Opposition genannt.

4. Abnehmender Mond

Der abnehmende Mond leitet das Ende des Mondzyklus ein. Auf der Nordhalbkugel ist dann die linke Seite beleuchtet und auf der Südhalbkugel die rechte.