Steigende Gebühren fürs Anwohnerparken, Zoff ums Karstadt-Areal und die Esslinger Stadtbücherei in der Warteschleife - der Monatsrückblick der Eßlinger Zeitung zeigt, was im Mai im Kreis Esslingen wichtig war.















Im Monatsrückblick der Eßlinger Zeitung befasst sich Chefredakteur Johannes M. Fischer mit den wichtigsten Themen aus Esslingen und dem Kreis. In dieser Ausgabe geht es zum Beispiel um das Anwohnerparken in Esslingen, das teurer wird und für Diskussionsstoff sorgt.

Ungewiss ist dagegen, was aus dem Karstadt-Areal in der Esslinger Innenstadt wird. Die Ankündigung des Investors BPI Esslingen, bei der Bebauung und Weiterentwicklung des Karstadt-Areals in der Esslinger Innenstadt nicht mehr auf das Kaufhaus zu setzen, erregt die Gemüter

Aber auch die Esslinger Stadtbücherei macht wieder Schlagzeilen: Deren Modernisierung könnte sich nämlich in die 2030er-Jahre verschieben. Grund sind knappe Kassen, steigende Kosten und Sanierungsstau.