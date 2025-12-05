Mössingen: 19-Jähriger soll mit Auto Sportplatz verwüstet haben

1 Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Unbekannter dreht mit seinem Auto sogenannte Donuts - auf dem Rasen eines Fußballplatzes. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen.











Link kopiert

Ein Autofahrer hat Anfang November auf einem Fußballplatz in Mössingen im Landkreis Tübingen mit seinem Auto sogenannte Donuts gedreht - und die Rasenfläche damit unbenutzbar gemacht. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Tatverdächtige sei 19 Jahre alt und komme aus einer Tübinger Kreisgemeinde, sagte ein Polizeisprecher. Es habe eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen gegeben.

Am Sportplatz entstand erheblicher Schaden. Bei „Donuts“ wird das Auto an einem Punkt durch Gasgeben gedreht. Auf einem Großteil der Rasenfläche entstanden deswegen tiefe Furchen in der Grasnarbe, die eine weitere Nutzung des Fußballplatzes unmöglich machen.

Auf die Stadt Mössingen, der der Sportplatz gehört, kommen laut einer Sprecherin Kosten von bis zu 40.000 Euro zu. Bei der anvisierten Sanierungsmethode werde das alte tiefverwurzelte Gras erhalten und durch Neuansaat flächig ergänzt.