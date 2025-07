Möglingen/Schwieberdingen: Heftiger Unfall fordert Schwerverletzten – L1140 stundenlang gesperrt

5 Der Unfall ereignete sich auf der L1140 bei Möglingen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Auf der L1140 zwischen Möglingen und Schwieberdingen kommt es am Freitag zu einem Unfall, bei dem ein Fahrer schwer verletzt wird. Die Landesstraße muss gesperrt werden.











Ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist bei einer heftigen Kollision mit einem Sattelzug auf der Landesstraße 1140 zwischen Schwieberdingen und Möglingen schwer verletzt worden. Die Landesstraße musste in diesem Bereich in beide Richtungen stundenlang voll gesperrt werden.

Wie die Ludwigsburger Polizei berichtet, war der 29-Jährige gegen 12.40 Uhr auf der L1140 von Schwieberdingen kommend in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als er auf Höhe der nach Möglingen führenden Einmündung in die Schwieberdinger Straße aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Sattelzug eines 48-Jährigen, der von Ludwigsburg in Richtung Schwieberdingen fuhr.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Der 29-Jährige wurde bei der Kollision in seinem Mercedes eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug-Fahrer blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Die Landesstraße musste zwischen der Bosch-Kreuzung in Schwieberdingen und dem Abzweig nach Stuttgart-Stammheim voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme, bei der auch eine Drohne eingesetzt wurde, dauerte bis circa 16.30 Uhr an. Gegen 17 Uhr waren auch die Aufräum- und Reinigungsarbeiten beendet, sodass die Straße wieder freigegeben werden konnte. Für die Dauer der Sperrung war eine örtliche Umleitung eingerichtet.