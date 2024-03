Möglicherweise größere EM-Kader: Hat der VfB Stuttgart bald noch mehr Nationalspieler?

1 Die vier Nationalspieler des VfB könnten bald noch Zuwachs bekommen. Foto: imago// Herbertz

Die Sache wird bald diskutiert und entschieden: Möglicherweise erhöht sich die Kadergröße bei der Fußball-EM – mit Auswirkungen für die Profis des VfB Stuttgart?











Zumindest offiziell ist die Sache klar – bisher. Bei der Fußball-EM in Deutschland im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) dürfen die Nationaltrainer jeweils 23 Spieler in den Kader berufen – und nicht wie bei der EM 2021 und der WM 2022 drei mehr, also 26 Profis. Der niederländische Coach Ronald Koeman hat die Europäische Fußball-Union (Uefa) dafür kritisiert. „Nicht 26 Leute auswählen zu können, ist sehr merkwürdig – das ist absurd, dass man auf 23 zurückgeht“, sagte Koeman.

Der Bondscoach deutete an, dass sein Verband dagegen einen Vorstoß unternehmen wolle. „Wenn ganz viele Länder das zusammen machen, denke ich, dass sie beim Verband darauf hören sollten“, sagte Koeman. Ihm gehe es dabei nicht darum, sich als Trainer vor schwierigen Personalentscheidungen zu drücken. „Man hat heutzutage mehr mit Verletzungen zu tun. Es geht um die Belastbarkeit der Spieler“, sagte Koeman, der in Englands Trainer Gareth Southgate inzwischen einen prominenten Mitstreiter hat, der sich öffentlich ebenfalls aus der Deckung wagte.

Nach diesen Beschwerden hat die Uefa nun betont, über die Größe der EM-Kader nochmals beratschlagen zu wollen. Der Verband habe „die Kommentare einiger Nationaltrainer zur Kadergröße für die Euro 2024 zur Kenntnis genommen“, teilte die Uefa in einem Statement mit, aus dem unter anderem das Portal „The Athletic“ zitiert. Über das Thema soll nun offenbar im Rahmen eines EM-Workshops des Verbands mit Vertretern aller teilnehmenden Nationen am 8. April diskutiert werden. Dort werde man sich „die Ansichten der Trainer anhören“, diese würden „berücksichtigt und bewertet“.

Wenn nun doch 26 Profis dabei wären in jedem Aufgebot, würde das möglicherweise auch den VfB Stuttgart und einige seiner Profis betreffen. Aktuell haben Maximilian Mittelstädt, Chris Führich, Waldemar Anton und Deniz Undav gute Chancen, von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die EM nominiert zu werden. Sollten nun insgesamt noch drei weitere Profis zum Kader stoßen können, kämen womöglich auch Kandidaten wie Angelo Stiller oder Atakan Karazor zum Zug. Ihre Chancen auf eine EM-Teilnahme würden bei einem 26er-Kader zumindest nicht kleiner werden.