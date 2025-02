Mögliche Stuttgarter Startelf: VfB bei der TSG – mit diesem Team zum nächsten Auswärtssieg?

12 Deniz Undav bereitete beim letzten Auftritt bei der TSG Hoffenheim zwei Tore vor – nun steht sein Startelfeinsatz infrage. Auf wen setzt Sebastian Hoeneß (re.)? Wir blicken in unserer Bildergalerie voraus. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In der vergangenen Saison hat der VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim mit 3:0 gewonnen. Klappt’s erneut mit einem Auswärtssieg? Mit diesem Team wird es VfB-Coach Sebastian Hoeneß wohl versuchen.











Zwei Spieler hat der VfB Stuttgart in seinen Reihen, die vor ihrem Engagement in der Landeshauptstadt bei der TSG Hoffenheim aktiv gewesen sind – beide kehren am Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) ins Sinsheimer Stadion zurück. Allerdings in unterschiedlichen Rollen. Angelo Stiller (kam im Sommer 2023 zum VfB) als unumstrittener Stammspieler. Jacob Bruun Larsen (kam im Januar 2025) als Ergänzungsspieler.

Diesen Status hat dem Dänen eine Krankheit eingebracht. Zwar hat er diese mittlerweile überstanden, die Folgen „waren aber noch zu sehen“, sagte Sebastian Hoeneß zur abgelaufenen Trainingswoche. Von daher ist der Offensivmann zwar wieder ein Kader-Kandidat, aber noch keine Option für die Startelf.

In die drängt dagegen Nick Woltemade zurück. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß“, sagt Hoeneß über den Traumtorschützen vom vergangenen Wochenende. Enzo Millot oder Deniz Undav – einer der beiden muss dafür wohl weichen.

Komplett zu früh kommt die Partie gegen die TSG Hoffenheim für Ameen Al-Dakhil, der danach aber wieder voll trainieren soll. Bei den Gastgebern fehlen derweil unter anderem Oliver Baumann, Ilhas Bebou, Valentin Gendrey, Adam Hlozek und Ex-VfB-Profi Ozan Kabak.

Wie also sieht die voraussichtliche Startelf des VfB für das Auswärtsspiel in Hoffenheim aus? Unseren Tipp gibt’s in der Bildergalerie.