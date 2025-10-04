Mögliche Drohnen: Tausende Menschen verbringen Nacht auf Flughafen München

1 Tausende Menschen sind am Flughafen München gestrandet. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Nach einer möglichen Drohnensichtung ruht der Betrieb am Flughafen München. Tausende Reisende verbringen die Nacht in den Terminals.











München - Der Flughafen München nimmt frühestens am Samstagmorgen nach dem Drohnenalarm wieder seinen Betrieb auf - Tausende Menschen müssen die Nacht in den Terminals verbringen. Das sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Deutsche Flugsicherung hatte nach noch unbestätigten Drohnensichtungen den Betrieb eingestellt.

Dem Flughafenbetreiber zufolge wurden am Abend 23 ankommende Maschinen umgeleitet, 12 weitere annulliert. 46 geplante Starts hätten nicht stattfinden können, sagte der Sprecher. Davon seien 6.500 Passagiere betroffen. Sie sollen nun vor Ort versorgt werden. "Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht", heißt es auf der Internetseite.

Reisende sollen sich an ihre Airline wenden, um zu erfahren, ob der Flug womöglich am Samstag nachgeholt wird.

Die Bundespolizei teilte mit, sie einem Hinweis über eine mögliche Drohnensichtung über dem Münchner Flughafen nach. "Wie in solchen Fällen üblich und vorgeschrieben, hat die Flugsicherung den Flugbetrieb gegen 21:30 Uhr vorsorglich eingeschränkt und mittlerweile bis auf Weiteres eingestellt", teilte ein Sprecher mit. Die Sicherheit habe oberste Priorität.

Drohnen unbekannter Herkunft hatten bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen empfindlich gestört. Nachts gilt dort ein Flugverbot.