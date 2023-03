10 Das „Ei“ ist ein Sessel von Arne Jacobsen für Fritz Hansen - und einer der fünf Designklassiker, die von den Stuttgarter Designern Jehs+Laub besonders geschätzt werden. Foto: Fritz Hansen

Gut gestaltete Möbel sind wertbeständig, wer sie nicht weiter vererbt, kann sie gut verkaufen. Mit diesen fünf Klassikern macht der gestaltungsaffine Mensch alles richtig.















Kaum ein neues Möbelstück wird angepriesen, ohne dass das Wort Nachhaltigkeit fällt, dass der Tisch, der Stuhl der Wahl komplett recycelbar ist, wenn er „ausgebraucht“ ist oder nicht mehr gefällt. Noch nachhaltiger wäre es freilich, wenn so ein Möbel die kurzlebigen Wohntrends übersteht und so gemacht ist, dass es möglichst lange, am besten über Generationen hinweg benützt wird. Oder, falls das Geld einmal knapp wird, notfalls verkauft werden könnte.