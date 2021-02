1 Jetzt setzen Trendtöne wie Orange, Türkisblau oder auch sanfte Pastellfarben Akzente. Foto: Unsplash/Amanda Vick

Der Frühling steht vor der Tür und damit auch die neuesten Trends aus der Modewelt. Dieser Beitrag verrät, welche Farben 2021 im Kleiderschrank nicht fehlen dürfen und wie sie am besten in Szene gesetzt werden.

Esslingen - Jedes Jahr sieht sich das Farbinstitut Pantone auf den Fashion Weeks der Welt um und ermittelt die Trendfarben für die kommende Saison. Vor einer Farbe, die im „Fashion Color Report“ auftaucht, gibt es kein Entrinnen, denn daran orientiert sich die ganze Modewelt. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die 2021 angesagten Farben sofort gute Stimmung und angenehme Atmosphäre zaubern. Jetzt setzen Trendtöne wie Orange, Türkisblau oder auch sanfte Pastellfarben Akzente und sorgen nach einem langen, vom Lockdown geprägten Winter für neue Energie. Dieser Beitrag verrät, welche Farben 2021 im Kleiderschrank nicht fehlen dürfen und wie sie am besten in Szene gesetzt werden.

Der Frühling 2021 wird pastellfarben

Mit Pastellfarben machen Frauen grundsätzlich nichts verkehrt, sobald die Tage länger werden. Dieser Hauch von Leichtigkeit, der mit den ersten Frühlingsblumen im ersten Sonnenlicht um die Wette schimmert, lässt sich sowohl in der Business - als auch in der Freizeitmode hervorragend umsetzen. „Pirouette“ hat Pantone den zarten Rosaton getauft, der jetzt in den Kleiderschränken Einzug hält. Die Farbe kann ganz klassisch mit Weiß kombiniert werden, sieht jedoch auch hervorragend zu Jeans oder schwarzen Kleidungsstücken aus. Rosatöne in Verbindung mit Blumenmustern oder Spitze wirken immer besonders frisch. Wer die Farbe gerne im Büro tragen möchte, kann online nach Hosenanzug oder Kostüm in einem Braun- oder Beigeton schauen, der sich zu einer pastellrosa Bluse kombinieren lässt. Dunkelhaarige Frauen können jeden Rosaton tragen. Bei blonden Haaren empfehlen sich Nuancen, die in die Richtung Nude gehen. Wer in den Haaren einen Rotstich hat, greift zu kühlen Tönen. Modebewusste tragen Rosa übrigens zusammen mit Sonnengelb. Ein gekonnter Stilbruch im Frühjahr ist ein rosafarbener Tüllrock mit Jeansjacke und Gummistiefeln. Nicht jeder kann sich mit Rosatönen anfreunden - wie wäre es als Alternative mit Flieder? Besonders apart wirkt diese Farbe, wenn sie für sich allein steht und nicht mit anderen Tönen kombiniert wird.

Einfach gute Laune mit Orange

Orange feierte in den letzten Jahren immer wieder einmal ein kleines Comeback, doch dieses Jahr kommt niemand mehr an dieser Trendfarbe vorbei. Selbst Schüchterne können sich jetzt trauen, da viele neue Nuancen auf der Bildfläche erscheinen. „Orange Ochre“ weist einen leicht bräunlichen Unterton auf, wer auffallen möchte, wählt ein sattes Goldorange oder die Signalfarbe „Marigold“. Da Orange alle Blicke auf sich zieht, empfiehlt es sich, dazu diskrete Farben wie Braun, Schwarz, Weiß oder Beige zu kombinieren. Wer sich etwas trauen will, trägt Grün und Orange zusammen, denn diese Farben geben ein tolles Team ab! Übrigens: Orange wartet mit einer interessanten Symbolik auf. Gut zu wissen, dass diese Farbe im Buddhismus für die höchste Stufe der Erleuchtung steht! Keine Angst vor starken Farben wie Orange oder dem ebenfalls angesagten Karminrot 2021: Zusammen mit einer hoch geschnittenen Hose oder einem Bleistiftrock in einer dunklen Farbe lassen sich sogar ein paar Pfunde wegschummeln. Denn Hüfte und Taille wirken in dunklen Tönen automatisch schmaler, während der Blick Richtung Dekolleté wandert.

Grün ist zurück

Natürlich und gleichzeitig elegant - Grüntöne eignen sich hervorragend als Basics im Kleiderschrank. „Pickled Pepper“ heißt eine der Farben, die 2021 für Furore sorgen. Dabei handelt es sich um ein eher helles Grün mit einem braun-gelben Unterton. Die Farbe macht sich gut zu leichten Geweben - zum Beispiel einer Seiden- oder Satinbluse in Beige oder Braun. Der Trendton „Willow“ ist ein sehr erdverbundenes Braungrün, die Farbe „Desert Mist“ schon fast Hellbraun, was zahlreiche Kombinationen erlaubt. Wer diese Saison in Basics in verschiedenen Grüntönen investiert, ist bis in den Herbst hinein immer perfekt angezogen.

Blau wie das Meer

Neben Grün wird mit Blau ein weiterer Farbklassiker wieder präsenter in den Kleiderschränken. Allerdings in ganz neuen Auflagen, denn nun mischen sich Türkistöne ein. Dabei entstehen so wunderbare Farben wie „Blue Atoll“ und „Beach Glass“, die von tropischen Stränden und glasklaren Lagunen träumen lassen. Chic ist auch Meerblau, das sich wunderbar mit Silber oder Weiß kombinieren lässt. Alle Liebhaber kräftiger Blautöne werden von der Farbe „Indigo Bunting“ begeistert sein. Namensgeber war ein Singvogel aus Nordamerika, dessen Gefieder von einem schillernden, intensiven Blau ist. Ebenfalls stark: Die Farbe „French Blue“. Das Beste an Blau ist die unglaubliche Vielseitigkeit der Farbe, die mit jedem anderen Ton stimmige Allianzen eingeht. Sommerlich-edel werden Blautöne mit Nude oder Beige. Einen dezenten, aber trotzdem nachhaltigen Effekt hat der Mix unterschiedlicher Blautöne - gerne auch mit Jeans, die ohnehin niemals aus der Mode kommen. Wer sich etwas traut, kann Blau auch mit Orange kombinieren.

Klassische Farben in neuen Nuancen

Neben den Modefarben bestimmt Pantone die sogenannten klassischen Farben, die das ganze Jahr über getragen werden können und sich vielseitig kombinieren lassen. Diese Töne gilt es, für die Basisgarderobe 2021 im Auge zu behalten:

• Weiß: Ganz klassisches Weiß kommt nie aus der Mode. Die Styling-Empfehlung 2021 lautet, sich komplett in dieser Farbe einzukleiden und allenfalls auf bunte Accessoires zu setzen.

• Butterweiß: Ob Bluse fürs Büro oder als Spitzenkleid - Butterweiß sorgt für romantische Momente, kann jedoch auch anders: Zum Beispiel rockig mit einer schwarzen Lederjacke.

• Zimtbraun: Diese Farbe passt gut zu sonnengebräunter Haut und lässt sich ebenfalls wunderbar mit Neon-Tönen kombinieren.

• Inkwell: Es muss nicht immer schwarz sein. Bei dem Ton Inkwell handelt es sich um ein tiefes Dunkelblau, das sich perfekt für das Business-Outfit eignet.

• Grau: Verschiedene Grautöne machen Schwarz 2021 ebenfalls Konkurrenz. Die Farbe ist ruhig, zeitlos und trotzdem stark. Wer es weniger streng mag, greift zu Greige und kombiniert mit Aquamarin oder einem anderen hellen Blauton.

Rechtzeitig den Kleiderschrank inspizieren

Die letzten Wintertage sind ein hervorragender Zeitpunkt, den Kleiderschrank einer Generalinventur zu unterziehen und das Modejahr 2021 zu planen. Vor allem die Basisgarderobe gehört zum Frühjahr auf den Prüfstand. Was ist noch in Ordnung, welche Stücke sind zu groß oder zu klein geworden? Wenn der Grundstock steht und um das ein oder andere zeitlose Stück ergänzt wird, ist es viel leichter, neue Teile in den Trendfarben 2021 zu kaufen und entsprechend zu kombinieren.