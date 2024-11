Modestar aus der Provinz: Darum kommen Lady Gagas Outfits aus Pforzheim

5 Lady Gaga im Aziz-Look bei ihrem Konzert 2022 in Manchester. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Marco Piraccini

Der Modebildhauer Rebar Aziz erobert mit seinen außergewöhnlichen Kunstwerken die Welt und kleidet Superstars an. Auch er selbst ist nun ein Star – will aber trotzdem nicht nach New York oder Paris ziehen, sondern in Pforzheim bleiben. Warum?











Das Emma in Pforzheim ist ein ganz besonderer Ort. Pittoresk an der Enz und deren Auen gelegen, ist das ehemalige Jugendstilschwimmbad seit zehn Jahren ein Kreativzentrum – sowohl Denk-, Diskussions- und Schutzraum als auch Arbeitsort und Treffpunkt für Künstler aus der Region. Hier können sich junge Talente in Ruhe und ohne finanziellen Druck entfalten.