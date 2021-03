So funktioniert der Besuch in einem Kino

1 Bundesweit sind die Kinos geschlossen, auch das Odeon in Köln – aber in Tübingen ist ein Stück Kultur wieder möglich. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Schnelltest und Popcorn: Nur in Tübingen sind die Kinos wieder auf. Kino-Geschäftsführer Martin Reichart erklärt, warum das Konzept auf Dauer trotzdem nicht funktioniert.

Tübingen - Im Tübinger Corona-Wunderland ist manches möglich, was im Rest der Republik nur ersehnt werden kann. Nicht nur die Theater spielen wieder vor Publikum, auch die Kinos haben teilweise aufgemacht. Erst schnelltesten, dann das Leinwand-Vergnügen mit Platzkarten, Abstand und Maske auch während des Films – ein Modell, das bestens funktioniert.

Es ist das zweite Wochenende der Wiederöffnung und im Kino Museum am Rande der Altstadt riecht es nach Popcorn. Sie habe zur Feier des Tages beides gemacht, süß und salzig, sagt Ursula Tekin und ist glücklich, wieder arbeiten zu dürfen. „Kino ist mein Baby“, sagt die Mitarbeiterin.

Die Besucher bringen einen städtischen Tagespass mit

Blockbuster oder spektakuläre Neustarts braucht Gernot Hörtdörfer nicht. Der 70-Jährige ist Stammgast mit einer Vorliebe für französische Filme. „Höchste Zeit, dass die Kinos wieder aufhaben“, sagt er und schaut sich am Freitag die Netflix-Veröffentlichung „Mank“ an. Er ist überzeugt, dass Hygieneregeln und Schnelltests ausreichen, um ein Maximum an Sicherheit zu bieten. Die Besucher bringen einen Tagespass mit, der an den Abstrichstationen in der Innenstadt bei einem negativen Testergebnis ausgestellt wird. Bei Bedarf hilft auch das Kino aus.

Nur rund ein Viertel der Sessel darf belegt werden

Die Tübinger Exklusivität hält Geschäftsführer Martin Reichart für zweischneidig. Er ist froh, um die Wiederbelebung der Kinokultur und muss aber auch auf die Kosten schauen. Die Hauptkasse lässt er deshalb geschlossen, Tickets gibt es am Getränkeverkauf. Er sei zufrieden, wenn er mit einer schwarzen Null aus dem Modellversuch herauskomme. „Das erste Wochenende war ausverkauft“, sagt er, wobei das relativ sei. Nur rund ein Viertel der Sessel darf belegt werden. „Die Verleiher geben momentan keine Startfilme heraus“, sagt Reichart und hatte ausnahmsweise „auf ein Bonbon für Tübingen“ gehofft – allerdings umsonst.