1 Die Zeit verging wie im Flug: Seit vielen Jahren wünscht sie sich ein Vereinsheim. Nun konnte die Modellfluggruppe Esslingen Richtfest feiern. Foto: Modellfluggruppe Esslingen

Die Modellfluggruppe Esslingen wird flügge – sie baut sich mit ihrem Vereinsheim ein eigenes Nest. In ihr Eigenheim stecken die 91 Mitglieder viel Eigenleistungen. Nun konnte am Rande des Segelfluggeländes beim Jägerhaus Richtfest gefeiert werden.















Sie sind Überflieger, die gerne Luftschlösser bauen. Doch sie können auch ganz solide auf dem Boden bleiben. „Bei unserem Vereinsheim streben wir nicht nach Höherem, aber es ist ein Meilenstein unserer Vereinsgeschichte“, bemüht Mitglied Andreas Hofmann von der Modellfluggruppe Esslingen ein passendes Wortspiel. Denn in Zeiten knapper öffentlicher Kassen, des engen Esslinger Haushaltes und nicht mehr üppig sprudelnder staatlicher Unterstützung geben sich die 91 Mitglieder selbst ein Zuhause. Mit Eigenleistungen, aus Eigenmitteln und in Eigenregie errichten sie auf dem nordwestlichen Ende des Segelflugplatzes beim Jägerhaus in Esslingen ihr Eigenheim. Bescheiden, aber schmuck und zweckmäßig soll das Gebäude werden, an dem nun Richtfest gefeiert werden konnte.