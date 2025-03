Modelleisenbahn-Club Esslingen: Kleine Züge bereiten große Freude – „Jedes Jahr gibt es Neues zu sehen“

1 Der MEC-Vorsitzende Alexander Heinzmann prüft jede Lok mit Kennerblick. Foto: Roberto Bulgrin

Ob Rod Stewart, Elton John, Horst Seehofer, Walt Disney oder Tom Hanks – mit ihren Namen ist eine gemeinsame Leidenschaft verbunden: die Liebe zur Modelleisenbahn. Allein in Deutschland soll rund eine halbe Million Menschen diesem Hobby frönen. Einigen von ihnen kann man auch in Esslingen begegnen. In Hobbyräumen, Kellern oder zur Weihnachtszeit auch mal in der Wohnstube – die Eisenbahn en miniature kann überall Platz finden. Begeisterte Eisenbahn-Fans haben sich 1946 zusammengetan und den Modelleisenbahn-Club Esslingen (MEC) gegründet. Am Wochenende lädt der Verein zur Ausstellung in die Gemeindehalle in Altbach ein.

Die jährlichen Ausstellungen sind seit 1948 eine feste Größe im Kalender des Modelleisenbahn-Clubs. Viele nutzen die Gelegenheit, sich über verschiedene Spurweiten, digitale und analoge Varianten, technische Finessen und Gestaltungsmöglichkeiten zu informieren und sich Anregungen für die Arbeit an der eigenen Anlage zu holen.

Der Modelleisenbahner-Nachwuchs ist schon begeistert bei der Sache. Foto: Roberto Bulgrin

Begeisterung für Modelleisenbahnen wird weitergegeben

In ihrem Clubheim an der Alten Kelter in Wäldenbronn sind die Vereinsmitglieder seit Wochen damit beschäftigt, ihre Anlagen perfekt für die Präsentation vorzubereiten, mal hier und mal da nachzubessern und vielleicht die eine oder andere Neuerung einzubauen. Der MEC-Vorsitzende Alexander Heinzmann weiß aus eigener Erfahrung: „Eine Anlage ist niemals ganz fertig. Da gibt es immer etwas zu tun.“

Manche bemühen gern das Klischee vom „Kind im Manne“, das sich beim Anblick einer Modellbahn-Lokomotive bemerkbar mache. Und tatsächlich haben viele schon in Kindertagen dieses Hobby für sich entdeckt und sind ihm ein Leben lang treu geblieben. Oft sind es Väter oder Großväter, die ihre Begeisterung an Kinder oder Enkel weitergeben. Bisweilen wurde aber auch der Besuch einer Modelleisenbahn-Ausstellung zur Initialzündung.

Modelleisenbahnen kommen auch bei den Jüngsten gut an

Alexander Heinzmann und seine Mitstreiter zeigen am Wochenende in der Altbacher Gemeindehalle nicht nur ausgeklügelte Anlagen für Fortgeschrittene. Ganz bewusst bieten sie jungen Besuchern auch Gelegenheit, sich selbst als Fahrdienstleiter auszuprobieren – etwa mit einer Garteneisenbahn, die ebenso zum Spielen einlädt wie die gute, alte Märklin-Bahn in Spurweite H0. Für die Allerjüngsten gibt es eine Holzeisenbahn. Das kommt beim jungen Publikum gut an, wie der Schriftführer Klaus Bommer weiß: „Nach unseren Ausstellungen kommen häufig junge Leute zu uns, die Lust bekommen haben, tiefer in dieses Hobby einzusteigen.“ Für sie bietet der Verein eine Jugendgruppe an, in der sie sich unter kundiger Anleitung mit der Technik vertraut machen und sich bei den Älteren Tipps holen können.

Klaus Bommer blickt auf eine lange Modelleisenbahner-Karriere zurück und weiß, dass jeder seine eigenen Schwerpunkte setzt: „Das Schöne ist, dass unser Hobby für jede Vorliebe und für jeden Geldbeutel etwas bietet. Manche entwickeln komplizierte Schaltungen, andere entwickeln eine besonders liebevoll gestaltete Anlage. Wieder andere kitzeln die letzten technischen Feinheiten der Digitaltechnik heraus, manche sammeln exklusive und damit sehr kostspielige Modelle, die nur in minimaler Auflage hergestellt wurden. Andere wollen einfach nur ihre in Jahren gewachsene Anlage in Schuss halten, einige bauen möglichst originalgetreue Kulissen.“

Klaus Bommer (links) und Alexander Heinzmann bauen an einer Anlage, die den Esslinger Bahnhof zum Vorbild hat. Foto: Roberto Bulgrin/Bulgrin

Modellbahn-Anlage mit dem Vorbild Esslinger Bahnhof

Im Clubheim des MEC entsteht derzeit eine Anlage nach dem Vorbild der Esslinger Bahnhofsanlagen. „Für die Ausstellung am Wochenende reicht’s noch nicht“, sagt Alexander Heinzmann. Doch er fügt hinzu: „Aber wir können auch so viel Interessantes präsentieren.“ Die Modelleisenbahner legen Wert darauf, ein breites Spektrum der technischen Möglichkeiten ihres Hobbys zu zeigen: Anlagen unterschiedlicher Spurweiten werden im analogen und im digitalen Betrieb zu sehen sein, aber auch mit allen Feinheiten originalgetreu nachgebaute Schienenfahrzeuge im stattlichen Maßstab 1:16.

Der MEC hat eine ganze Reihe befreundeter Modellbahn-Clubs eingeladen, die ihre Schätze ebenfalls präsentieren. „Jedes Jahr gibt es Neues zu sehen“, verspricht Heinzmann, der dankbar ist, mit der Ausstellung in Altbach gastieren zu dürfen, seit das Esslinger Hochschul-Foyer an der Flandernstraße nicht mehr zur Verfügung steht: „In Esslingen haben wir keinen geeigneten und zugleich bezahlbaren Ausstellungsort mehr gefunden.“

Blick in die Vereinschronik

Anfänge

Der Modelleisenbahn-Club Esslingen am Neckar (MEC) wurde 1946 gegründet und war damit einer der ersten Modellbahn-Clubs, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland an den Start gehen konnten. Zwei Jahre später wurde ein Werkstattraum im damaligen Esslinger Bundesbahn-Ausbesserungswerk bezogen. Nach dessen Auflösung im Jahre 1964 verlor der Verein sein dortiges Domizil. „Besonders gravierend war, dass in den damaligen Wirren sämtliche Werkzeuge, Maschinen sowie die erbauten Modelle verschwunden sind. Der MEC Esslingen stand damals am absoluten Nullpunkt“, heißt es in der Vereinschronik.

Vereinsarbeit

Derzeit zählt der Modelleisenbahn-Club rund 40 Mitglieder, die sich dienstags und freitags jeweils ab 19 Uhr im Clubheim in der Stettener Straße 30 zur gemeinsamen Arbeit treffen. Für den MEC-Nachwuchs gibt es eine Jugendgruppe, die – außer in den Schulferien – in ungeraden Kalenderwochen immer donnerstags ab 17.30 Uhr im Clubheim zusammenkommt.

Ausstellungen

Seine erste Ausstellung präsentierte der Verein 1948 in einer Gaststätte. Seither zeigen die Modellbahner ihre Schätze in schöner Regelmäßigkeit. Anfang der 80er Jahre durfte der MEC seine Ausstellung in den Räumen der Kreissparkasse präsentieren, später dann im Alten Rathaus, in der Turn- und Versammlungshalle im Esslinger Norden und schließlich im Foyer der Hochschule an der Flandernstraße. Die nächste Modellbahnausstellung findet am Freitag und Samstag, 15. und 16. März, in der Gemeindehalle Altbach statt. Geöffnet ist dort jeweils von 11 bis 18 Uhr.