Modellbau in Leinfelden-Echterdingen: Warum das Miniaturprojekt zurzeit stockt

1 Seit 2008 arbeiten Heinz-Jürgen Blenk, Günter Beck, Otto Baumann, Dierk Steinbach, Winfried Maigler und Alexander Prosch (von links) am Modell des Bahnhofs. Foto: Caroline Holowiecki

Seit 2008 werkelt eine Gruppe Männer an einem originalgetreuen Modell des Leinfelder Bahnhofs von 1954. Einige Gebäude im Umfeld fehlen jedoch noch. Um weitermachen zu können, brauchen die Bastler historisches Material.











Ein klassisches Schrebergärtle an den Bahngleisen. Salate, Kohl und Blumen wachsen in den Beeten. Die Wäsche trocknet auf der Leine, ein schwarzer Hund streift umher, und Opa ruht sich auf der Sonnenliege aus. So stellt es sich Otto Baumann vor, das idyllische Leben entlang der Schienen in Leinfelden. „Mit der Leuchtlampe habe ich dran gearbeitet. Viele Figuren habe ich auch selbst bemalt“, sagt er über das Modell, das auf seine Initiative hin seit Jahren wächst.