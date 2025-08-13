Modellbau in Esslingen: Nicht nur für Technik-Fans: Was fasziniert am Modellflug?

Nicht nur für Technik-Fans: Was fasziniert am Modellflug?

1 Kleine Flieger in die Luft zu bringen, ist eine große Sache: Mitglieder der Jugendgruppe der Modellfluggruppe Esslingen mit Vereinschef Michael Bäuerle (Fünfter von links) und Jugendwart Martin Gulla (rechts). Foto:

Kleine Riesen-Helikopter, Snoopy in der Luft, Loopings, Schaumflieger: Warum die Modellfluggruppe Esslingen auf’s Fliegen fliegt.











Ein Looping sollte es schon sein. Mindestens. Kann ja nicht so schwer sein. Die Hebelchen an der Steuerung nach links oder rechts, nach oben oder unten drücken – und das Modellflugzeug macht Kunststückchen. Nein, solche Gedanken sind Luftschlösser. Denn die kleinen Flugmaschinen oben zu halten, erfordert Fingerspitzengefühl. Dennoch hat die Modellfluggruppe Esslingen viele Nachwuchspiloten in ihren luftigen Reihen, die gerne mit den Erfahrenen abheben.