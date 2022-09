Modell-Flugtage in Esslingen

1 Sie wollen hoch hinaus: Die Modellfluggruppe Esslingen lädt zu himmlischen Flugtagen ein. Foto: Modellfluggruppe

Sie fliegen auf ihr luftiges Hobby. Und das sollen auch andere tun. Die Modellfluggruppe Esslingen hebt am Wochenende vom 17. und 18. September bei ihren Flugtagen ab.















Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Die Modellfluggruppe Esslingen ist immer bereit zum Abheben. Höhenflüge gehören zum Vereinsleben, und die 70 Mitglieder möchten, dass auch andere Menschen auf ihr Hobby fliegen. Darum laden sie am Wochenende vom Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, auf das Segelfluggelände Jägerhaus an der Römerstraße zu ihren Modellflugtagen ein.