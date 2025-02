Model teilt Kindheitsfoto auf Instagram: Entzückend: Leni Klum gratuliert Papa Seal zum Geburtstag

1 Leni Klum und Papa Seal gemeinsam bei einer Premiere in Hollywood. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia/IMAGO/Billy Bennight

Mit liebevollen Worten gratuliert Leni Klum, die Tochter von Model Heidi Klum, ihrem Adoptivvater Seal zum 62. Geburtstag und teilt mit ihren Followerinnen und Followern seltene Kindheitsfotos.











Leni Klum hat ihrem Adoptivvater Seal mit einem emotionalen Instagram-Post zum Geburtstag gratuliert: „Seit Tag eins der beste Papa, alles Gute zum Geburtstag“. Der britische Musiker wurde am 19. Februar 62 Jahre alt. Die liebevolle Nachricht, gefolgt von einem Herz-Emoji, wird in dem Beitrag von persönlichen Aufnahmen begleitet. Auf den zwei Bildern aus der Kindheit der inzwischen 20-Jährigen ist Leni Klum gemeinsam mit dem Sänger zu sehen. In ihren Instagram-Storys teilt die Tochter des deutschen Models Heidi Klum weitere Kindheitsaufnahmen, auf denen Seal zu sehen ist.

Leni Klums große Familie

Die 20-Jährige stammt aus einer großen Patchworkfamilie: Ihr leiblicher Vater ist der italienische Sportmanager Flavio Briatore, mit dem Heidi Klum 2003 eine kurze Beziehung führte. Wenig später kam die heute 51-Jährige mit dem britischen Musiker Seal zusammen.

Der Sänger und das Model waren von 2005 bis 2012 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: die Söhne Henry und Johan sowie Tochter Lou. Leni, die älteste der vier Geschwister, wurde im Alter von fünf Jahren von Seal adoptiert.

Modelkarriere und Studium in New York

Genauso wie ihre Eltern steht auch Leni inzwischen im Rampenlicht, obwohl Heidi Klum dies bis zu ihrem 16. Lebensjahr zu verhindern wusste. Ihr Model-Debüt gab sie Ende 2020 an der Seite ihrer Mutter auf dem Cover der deutschen Vogue. Darauf folgten schnell Titelseiten, auf denen der Model-Nachwuchs allein posierte.

Ihre erste Laufsteg-Premiere feierte Leni Klum bei der Berliner Fashion Show 2021, die aufgrund der Pandemie digital stattfand. Noch im selben Jahr lief die 20-Jährige in Venedig für Dolce & Gabbana auf. Zu ihrem Portfolio gehören auch gemeinsame Lingerie-Kampagnen mit ihrer Mutter sowie mehrere Auftritte in der ProSieben-Sendung „Germany’s next Topmodel, by Heidi Klum“.

Neben ihrer Modelkarriere verfolgt Leni Klum, die im Mai dieses Jahres 21 wird, einen akademischen Weg: Seit ihrem Highschool-Abschluss 2022 studiert sie Innenarchitektur in ihrer Geburtsstadt New York City.