Modehersteller in Bietigheim-Bissingen: Bezner-Sohn steigt ins Familienunternehmen Olymp ein

Modehersteller in Bietigheim-Bissingen

1 Olymp-Chef Mark Bezner (links), Katja Beibl, Geschäftsführerin der Olymp-Tochter Maerz Muenchen, und Bezners Sohn Louis, der ihre Nachfolger wird. Foto: Olymp

Beim Familienunternehmen Olymp 2025 wird die vierte Generation aktiv. Louis Bezner, der Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters Mark Bezner, übernimmt Verantwortung.











Link kopiert

Ursprünglich hatte Louis Bezner, der Sohn von Olymp-Chef und Inhaber Mark Bezner andere Pläne, doch jetzt steigt er in die familiengeführte Unternehmensgruppe ein und übernimmt zum 1. Februar 2025 die Verantwortung für die Olymp-Strickwarentochter Maerz Muenchen (mit Sitz in München). Den Vater freut es.

Die bisherige Geschäftsführerin Katja Beibl scheidet Ende Januar aus. „Leider verlässt uns Katja Beibl nach zwölf ganz besonderen Jahren aus persönlichen Gründen. Sie war eine herausragende Geschäftsführerin“, sagt Mark Bezner. Man habe hervorragend zusammengearbeitet. Durch sie stehe Maerz Muenchen wieder an der Spitze der deutschen Strickunternehmen. Dass er „umso glücklicher“ ist, dass sich sein Sohn Louis nach reiflicher Überlegung und fundierter beruflicher Qualifikation dazu entschieden habe, die Geschäftsführungsfunktion zu übernehmen, daraus macht Mark Bezner keinen Hehl.

Der Erste aus der vierten Generation

Louis Bezner ist einer von vier Geschwistern und der Erste aus der vierten Generation, der nun in die Firmengruppe einsteigt. Der 27-Jährige hat Betriebswirtschaft und Management studiert und Erfahrung in unterschiedlichsten Unternehmen gesammelt – unter anderem bei Hugo Boss und Moët Hennessy Deutschland, war studienbegleitend auch für Praktika bei Unternehmen in Bangladesch und Hongkong. Zuletzt war er bei bei Adidas.

„Es ist eine gute Gelegenheit aufgrund der unerwarteten Umstände, die Geschäftsführung entgegen meiner ursprünglichen Karriereplanung zu übernehmen“, kommentiert Louis Bezner seine Entscheidung. Er freue sich, gemeinsam mit dem Team die Vision des Unternehmens voranzutreiben, auf die starke Markenbasis aufzusetzen und neue Maßstäbe in der Branche zu setzen.

Die Maerz Muenchen KG gehört seit 2010 zur Olymp-Bezner-Gruppe, hat 105 Beschäftigte in Deutschland, rund 230 Mitarbeiter im eigenen Strickwarenwerk in Ungarn und erzielte 2023 einen Umsatz von 27,8 Millionen Euro. Damit erreichte der Gesamtumsatz der Olymp-Bezner-Gruppe, die ihren Sitz in Bietigheim-Bissingen hat und vielen vor allem als Hemdenhersteller bekannt ist, 2023 mehr als 256 Millionen Euro.

Gegründet wurde das Familienunternehmen Olymp Bezner 1951 von Textilunternehmer Eugen Bezner, dem Großvater des geschäftsführenden Gesellschafters Mark Bezner.