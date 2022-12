1 Nicole Hoffmeister-Kraut auf ihrer arbeitspolitischen Rundreise – hier im Nürtinger Bildungszentrum Garb Foto: BW/Leif-Hendrik Piechowski

Der Modehersteller Hugo Boss hofft auf mehr Attraktivität durch sein Konzept „Threedom of work“ – zwei Homeoffice-Tage und drei Präsenztage pro Woche sollen den Bewerbern entgegenkommen.















Da kann der Name des Arbeitgebers noch so wohlklingend sein – Talente aus dem In- und Ausland in die schwäbische Provinz zu locken, fällt auch Hugo Boss nicht leicht. Resultat: um die 400 Stellen in ganz unterschiedlichen Bereichen können nicht besetzt werden – bei ungefähr 3500 Mitarbeitern in der Region ist das eine ganze Menge. Besonders dringend gesucht werden IT-Fachkräfte und Logistikspezialisten, wie in vielen großen Unternehmen.