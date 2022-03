8 Volker Wissing (Fo. mi.) – fast schon streberhaft akkurat. Aber adrett. Foto: imago images/Political-Moments

Der markante Merkel-Blazer war lange das Markenzeichen ­deutscher Politik. Doch mit der Ampel-Koalition zog ein ­neuer Stil ins Parlament. Eine modische Kritik nach 100 Tagen Ampel.















Kinder, wie die Zeit vergeht. Die Regierung ist am 18. März auch schon wieder 100 Tage im Amt – und was ist nicht alles geschehen. Über einen Mangel an Krisen kann sich die Ampel-Koalition wahrlich nicht beschweren.