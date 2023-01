1 Der Gegentrend zur Fast-Fashion: Second-Hand-Mode. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

M ode ist für viele Menschen mehr als Kleidung. Es geht oft auch um Haltung, Lebensgefühl oder den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Mode kann aber auch zum Problem werden. Ein Beispiel ist die sogenannte Fast-Fashion, sehr günstige Kleidung, die schnell und trendbezogen zu niedrigen Preisen in großer Menge produziert wird. Eine Alternative dazu bieten im Kreis Esslingen Second-Hand-Shops. Die Vorteile: Man schont die Umwelt, kann einzigartige Stücke von Modelabels ergattern und spart Geld.

Designerteile Einzelstücke lautet der Name der Secondhand-Boutique von Susanne-Helene Dundalek. Im Heppächer 7 dreht sich alles um den klassischen und modernen Modegeschmack mit Anspruch. Die Auswahl an Designerstücken für Damen und Herren, Accessoires und Antiquitäten kann man online anschauen. Mit der Entwicklung ihres Ladens ist sie „grundsätzlich zufrieden“, sagt sie. Das Thema Secondhand-Mode sei zwar in aller Munde, gekauft werde diese aber seit vielen Jahrzehnten von einem gewissen Publikum, daher schätzt sie ihre Stammkunden ganz besonders.

Fashion und Events Neben Marken- und Designermode aus zweiter Hand setzt sich das Sortiment der Milchstraße 17 in Esslingen aus den Werken von Künstlern sowie handgefertigten Produkten aus fairem Handel zusammen. In der Secondhand-Galerie finden auch Veranstaltungen wie Lesungen oder Konzerte statt.

Guter Zweck Das Spenden-Lädle des Vereins Frauen helfen Frauen bietet gut erhaltene Frauen- und Kinderkleidung. Abgegebene Kleidung wird sortiert und im Geschäft in der Mittleren Beutau 12 in Esslingen günstig weiterverkauft. Die Bewohnerinnen des Frauenhauses und ihre Kinder bekommen die Kleidung kostenlos. Der Erlös der verkauften Ware kommt wiederum dem Verein und dem Frauenhaus zugute.

Modisch in der Altstadt Wer auf der Suche nach bezahlbarer Designermode ist, wird in der Boutique Chamäleon in der Webergasse 8B in Esslingen fündig. Hier gibt es neben Secondhand-Mode auch Taschen, Schuhe und Accessoires von namhaften Herstellern – aus erster und zweiter Hand.

Kleiderschrankcheck Mo’s Modebühne in der Neuffenstraße 1 in Ostfildern ist eine Secondhand-Boutique mit klassischer, außergewöhnlicher, kaum getragener oder neuer Kleidung aber auch Schuhen, Taschen und Schmuck. Darüber hinaus stehen Farb-, Stil- und Imageberatung, Styling-Check, Einkaufsbegleitung, Garderoben- und Kleiderschrankchecks auf dem Programm.

Für die ganze Familie Seit mehr als zehn Jahren gibt es bei der Kleiderkiste Suppengrün in der Kemnater Straße 10 in Ostfildern Secondhand-Schwangerschaftskleidung, Kinder- und Damenkleidung und Kinderspielzeug. In der Spielzeugabteilung werden Kinder jeden Alters fündig. Bekleidung gibt es hier für alle Generationen vom Kleinkind über Teenager bis hin zu Eltern- und Großeltern.

Secondhand-Lädle In Daniela’s Second-Hand-Lädle, Kaiserstraße 23, in Ostfildern gibt es eine große Auswahl an Second-Hand-Kleidung, Designer-Stücken und Accessoires. In der Onlinegalerie auf der Website kann man sich ebenfalls durch das Angebot klicken.