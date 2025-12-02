Mode: Prada übernimmt Versace komplett

1 Prada hat Versace komplett übernommen. Hier die frühere Konzernchefin Donatella Versace. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Beide Marken stehen für italienische Luxusmode. Nun ist das 1978 von Gianni Versace gegründete Haus unter dem Dach der größeren und älteren Konkurrenz.











Mailand - Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Dies teilte der Prada-Konzern in Mailand mit. In den vergangenen Jahren war Versace - benannt nach dem 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace - unter dem Dach der Gesellschaft Capri Holdings aus den USA.

Diese Anteile seien nun komplett übernommen worden, so Prada. Alle Genehmigungen durch die für die Kontrolle des Wettbewerbs zuständigen Behörden seien erteilt. Die EU-Kommission in Brüssel hatte bereits im September zugestimmt. Zu Prada gehören neben der weltbekannten Marke unter eigenem Namen weitere Luxushersteller wie Miu Miu und Church's.

Kaufpreis von 1,25 Milliarden Euro

Der Kaufpreis für die italienische Konkurrenz von Versace war zuvor mit 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Über die Übernahme wurde längere Zeit spekuliert, bis Prada die Pläne dann im Frühjahr offiziell machte. Zuletzt gab es noch einige Hindernisse, wozu auch die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump gehörten, die auch Italien treffen.

Der Kaufpreis für das 1978 gegründete Unternehmen liegt niedriger als die Summe von 1,5 Milliarden Euro, die ursprünglich im Raum stand. Prada gibt es bereits seit 1913. Capri Holdings hat auch Marken wie Michael Kors und Jimmy Choo im Portofolio.

Sowohl Prada als auch Versace gehören zu den großen Namen der italienischen Mode. Firmengründer Gianni Versace wurde 1997 in den USA ermordet. Im Frühjahr hatte seine Schwester Donatella Versace (70) nach fast drei Jahrzehnten ihren Posten als Kreativchefin geräumt. Seit dem 1. April ist sie nur noch Chef-Markenbotschafterin. Neuer Kreativchef der Luxusmarke ist Dario Vitale, der zuvor für Miu Miu gearbeitet hatte.