Zur Saison-Modenschau im Modehaus Kögel gibt es dieses Mal etwas Besonderes auf dem Catwalk zu sehen: Vintage-Teile, die Kunden und Kundinnen aufgehoben haben.















Das Modehaus Kögel feiert dieses Jahr 120 Jahre Bestehen. Marketingleiterin Jette Rüeck hat dazu ein paar Besonderheiten eingeplant – so hat sie alte Einkaufstüten aus den Vorjahren gesammelt und im Haus aufgehängt. In der Folge kamen ein paar Kundinnen auf sie zu und fragten, ob sie Modeteile aus den zurückliegenden Jahren vorbeibringen könnten – ein bei Kögel gekauftes Brautkleid etwa. Rüeck sagte zu und erlebte eine Überraschung.

Ein Minikleid in Rosa

Ein Frack samt Zylinder aus dem Jahr 1925 fand sich unter den Sammelstücken, ein Minikleid in Rosa, eines in Grün aus den 70er-Jahren, ein Kostüm mit Plisseerock und Paisleymuster aus den 60er-Jahren, ein Brokatjäckchen aus der selben Zeit, das angekündigte Brautkleid und als Hauptattraktion, ein bunter Overall mit Neckholder von 1974. Anna Harrer aus Aich hat einen Großteil der Kleider beigesteuert. „Ich habe viel Platz zuhause und kann mich schwer von Kleidung trennen, wenn sie noch gut ist“, sagt sie. Außerdem weiß sie bunte Geschichten zu den Klamotten zu erzählen. Ihr Brautkleid – sie hat 1974 geheiratet – stammt aus dem Haus Kögel und es war das erste, das Harrer anprobiert hat, zunächst eher widerwillig, da es ihr nicht besonders gefiel, erinnert sie sich. „Die Verkäuferin hat mich aber sehr gut eingeschätzt“, sagt sie im Rückblick. Denn in der Folge habe sie in vielen anderen Läden etliche andere Hochzeitskleider anprobiert, um letztlich zum allerersten, schlicht-eleganten Teil zurückzukehren. Das rosa Minikleid von Betty Barclay trug sie zur standesamtlichen Trauung – eher kritisch beäugt von ihrer Schwiegermutter, wie sie lachend erzählt.

Und den Overall von Vera Mont, hippiebunt gemustert, mit extra weiten Beinen, enger Taille und mit Trägern, die im Nacken gebunden wurden, gab es zur Hochzeit der besten Freundin ebenfalls im Jahr 1974. „Das Design und die Farben sind ganz aktuell“ begeistert sich Jette Rüeck über den Jumpsuit. „Das Grün ist hochmodisch.“ Für die Fachfrau lässt sich an diesen Kleidern die Entwicklungen im Stil mancher Hersteller durchaus gut erkennen.

Vor ein paar Jahren hat Harrers Sohn zu seinem 40. Geburtstag eine 70er-Jahre-Party gefeiert. Da sollten die Klamotten der Mutter zum Einsatz kommen. „Alle waren begeistert“, erzählt Anna Harrer, „aber gepasst haben sie keiner. Die Frauen von heute haben eben eine größere Oberweite.“

Das älteste Fundstück ist ein Frack

Eine kleine Geschichte weiß Susanne Jacob, die Besitzerin des schwarzen Brokatjäckchen zu erzählen. Es gehörte ihrer Großmutter, die es zu ihrer Goldenen Hochzeit trug. „Ich sehe mich als kleines Mädchen am Fenster sitzen und das Jubelpaar vor der Gartentür betrachten. Und ich fand meine Oma Berta so elegant.“ Später nach dem Tod der Großmutter wurde das Jäckchen mal von ihr, mal von ihrer Schwester getragen – als Kontrast zu groben Jeans und lässigen Outfits. Um dann wieder jahrelang im Schrank zu verschwinden. Sentimentalität hat Jacob immer daran gehindert, die Jacke endgültig in den Kleidersack zu packen. Heute, mit ihrer kastigen Form und den dreiviertellangen Ärmeln, liegt die Jacke wieder im Trend.

Das älteste Fundstück ist ein Frack aus dem Jahr 1925, das eine ältere Kögel-Kundin gebracht hat. Ihr Großvater habe den Frack zur Hochzeit getragen. Gekauft wurde der Stoff im Modehaus, maßangefertigt bei Schneidermeister Alfons Stölzle. Laut Firmenchef Alexander Kögel ein übliches Vorgehen der damaligen Zeit: „Konfektionierte Kleider kamen in großem Stil erst später auf, womit Mode dann auch für weniger Wohlhabende erschwinglich wurde.“ Den Frack begleitet ein Zylinder, seidenweiches Material schmeichelt beim Darüberstreichen. Er sitzt gut geschützt in einer schwarzen Hutbox mit der Aufschrift Carl Bühler.

Die Modenschau beginnt am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr, im Modehaus Kögel. Karten gibt es an der Kasse zu 10 Euro oder unter www.modehaus.koegel.de