12 Der exzentrische Stil der New Yorkerin Julia Fox hat das Mode-Jahr 2022 geprägt. Foto: Imago/NurPhoto/Image Press Agency

Luxus-Pyjamas, ein freizügiger Dominatrix-Look und Outfits, die sich von Geschlechternormen befreien: 2022 war voller großer Mode-Momente. Wir geben einen Überblick.















Eine schillernde Figur in exzentrischen Outfits: Kein Moderückblick kommt ohne Julia Fox aus. Zuvor als Schauspielerin und vor allem New Yorker It-Girl bekannt, sorgte sie im vergangenen Jahr zunächst für Schlagzeilen als die Neue an der Seite von Kanye West. Nach nur vier Wochen war zwar Schluss, doch für Fox ging es daraufhin erst richtig los. Es folgten öffentliche Auftritte in Lack, Leder, Denim oder kurz: im Dominatrix Look 2.0. Und nicht nur der sondern auch ihr um die Augen verschmierter Mascara („The Fox Eye“) wurden millionenfach, bis auf die Laufstege hinauf, kopiert.

Ikonische Outfits auf dem roten Teppich

Was alle männlichen Stilikonen des Jahres vereint: Sie wählen Outfits, die sich nicht an althergebrachte Geschlechternormen halten. Thimothée Chalamet, der jüngste Vertreter, zeigt wie eine neue Generation Mode versteht. Der Schauspieler feierte seinen Durchbruch mit dem Film „Call me by your Name“, seither ist er nicht nur für sein Talent auf der Leinwand sondern auch für seine ikonischen Outfits auf dem roten Teppich bekannt. Im vergangenen Jahr zeigte er sich etwa bei einer Filmpremiere in Venedig im rotglänzenden, rückenfreien Top.

In unserer Bildergalerie zeigen wir, wer das Mode-Jahr 2022 mit seinen Outfits geprägt hat.