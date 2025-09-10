Mobilitätswoche: Leinfelden-Echterdingen: Den Verkehr aus einer anderen Perspektive erleben

1 Ein Fahrrad-Check wie hier wird am 18. September auf dem Echterdinger Kirchplatz angeboten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen beteiligt sich an der Europäischen Mobilitätswoche am 18. und 19. September mit einem vielseitigen Programm.











Mobilität ist europaweit ein großes Thema und genauso in Leinfelden-Echterdingen. Deshalb beteiligt sich die Stadt auch inzwischen zum vierten Mal bei den Europäischen Mobilitätswochen, in diesem Jahr vom 16. bis zum 22. September.

In Leinfelden-Echterdingen geht es da vor allem am Donnerstag, dem 18. September, zur Sache. Der Echterdinger Kirchplatz sowie der Sportpark Goldäcker stehen dann im Zeichen der Mobilität. Von 11 bis 18 Uhr gibt es auf dem Kirchplatz einen Informationsstand des ADAC. Außer vielen Informationen gibt es dort eine speziell eingerichtete Verkehrsfläche. Auf der kann man in die verschiedenen Rollen von Verkehrsteilnehmern hineinschlüpfen und so Alltagssituationen aus einer anderen Perspektive erleben, etwa aus der Perspektive eines Kindes.

Radfahren in Leinfelden-Echterdingen

Ebenfalls den ganzen Tag informieren das Einkaufsmobil „s’FlitzerLE“ und das „KulturflizerLE“ über ihr Angebot. Zwischen 12 und 18 Uhr werden Fahrräder kostenlos auf ihre Sicherheit und Funktionalität überprüft. Kleinere Reparaturen werden vor Ort erledigt. Im Sportpark gibt es zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr ein praxisorientiertes Training für sicheres Radfahren. Für die dreieinhalb Stunden dauernde Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Um 17 Uhr wartet eine schwäbische Putzfrau vor dem Rathausbrunnen. Sie stellt ihre Sicht auf die Mobilität im Alltag vor. Auch dazu ist eine Anmeldung erforderlich. Der notwendige Link ist auf Internetseite der Stadt zu finden: www.leinfelden-echterdingen.de.

Am Freitag, dem 19. September, lädt der Oberbürgermeister Otto Ruppaner zu einer Radtour durch die Stadt ein. Der Start ist um 17 Uhr am Bahnhof Leinfelden.

Derartige Veranstaltungen zu diesem Thema finden im September in ganz Baden-Württemberg statt. In Stuttgart etwa präsentieren vom 19. bis zum 21. September auf dem Schlossplatz die Einrichtungen Infoturm, Digitaler Knoten, der Verkehrs- und Tarifverbund, der Verband Region sowie die S-Bahn und die SSB eine gemeinsame Erlebniswelt.