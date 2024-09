Mobilitätswende in Neuhausen: Stadtmobil-Auto am Schlossplatz

1 Ein Stadtmobil-Teilauto gibt es jetzt auch in Neuhausen. Foto: Roberto Bulgrin/dpa

Eine Stadtmobil-Station gibt es jetzt auch am Schlossplatz in Neuhausen. Mitglieder des Car-Sharing-Vereins haben sich dafür stark gemacht, dass das Teil-Auto kommt.











Ein Car-Sharing-Auto des Vereins Stadtmobil ist jetzt fest am Schlossplatz in Neuhausen stationiert. An der Einfahrt zum Parkdeck hat die Gemeinde einen Platz für das Teilauto ausgewiesen. „Wir sind sehr froh, dass es diese Möglichkeit jetzt auch in Neuhausen gibt“, sagt Heinz Ballnat. Antonia Lichtenberg, die Radverkehrskoordinatorin der Fildergemeinde, hat den zentralen Stellplatz für die engagierten Bürger ausfindig gemacht. Wenn Ende 2027 die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen kommt, soll es dort Plätze für Car-Sharing geben.

Bis dieser sogenannte multimodale Verkehrsknoten in die Fildergemeinde kommt, suchten Ballnat und seine Mitstreiter nach Zwischenlösungen. „Die Menschen brauchen diese Alternative“, ist Ballnat überzeugt. Nur so lasse sich die Mobilitätswende auf den Weg bringen. Mit dem Schlossplatz habe man einen idealen Standort gefunden: „Da halten die Busse, und man kann bequem auf das Teilauto umsteigen.“

Deshalb hat sich der Neuhausener dafür eingesetzt, dass das Stadtmobil auch in die Gemeinde mit rund 12 000 Einwohnern kommt. „Wer ein Auto buchen möchte, darf das über das bewährte System von Stadtmobil online tun“, erläutert er das System. Ballnat ist selbst Mitglied des Vereins und wird sich mit seinem Team um das Fahrzeug kümmern, falls es Probleme geben sollte.

Buchung: https://stuttgart.stadtmobil.de